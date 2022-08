Immortality: primi voti entusiastici per il nuovo capolavoro di Sam Barlow

Immortality sembra davvero aver conquistato tutti, come dimostrano i primi voti entusiastici per quello che viene definito, in linea di massima, il nuovo capolavoro di Sam Barlow, come attesta il Metascore attuale.

Vediamo dunque i primi voti emersi finora, da parte delle recensioni internazionali, mentre ricordiamo di leggere subito la nostra recensione di Immortality:

Multiplayer.it - 95

Checkpoint Gaming - 100

Digitally Downloaded - 100

WellPlayed - 100

Edge - 100

Gameshub - 100

Dexerto - 100

God is a Geek - 100

Hey Poor Player - 100

XboxEra - 100

Press Start Australia - 95

COGconnected - 94

GamesRadar+ - 90

Destructoid - 90

KeenGamer - 90

JeuxVideo - 85

IGN - 80

GameSpot - 80

EGM - 80

Immortality ha attualmente un Metascore di 92 sia su PC che su Xbox, con una ventina di recensioni sulla prima piattaforma e 5 sulla seconda, ma sembra assestarsi comunque su voti veramente notevoli.

Ricordiamo che il gioco è disponibile su PC e Xbox Series X|S oltre alle piattaforme mobile e può essere scaricato al day one, ovvero da oggi, 30 agosto 2022, su Xbox Game Pass e nel catalogo Netflix per gli abbonati al servizio video.

Dopo Her Story e Telling Lies, Sam Barlow ha evidentemente saputo rinnovare la particolare formula che lo contraddistingue, incentrata soprattutto sull'uso di filmati live action in full motion video, riuscendo a costruire una nuova avventura dai risvolti thriller in grado di sorprendere i giocatori.