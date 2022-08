Fortnite x Dragon Ball, ecco il trailer ufficiale dell'evento in crossover

Fortnite x Dragon Ball è infine realtà: la collaborazione tra il gioco Epic Games e il celebre manga/anime di Akira Toriyama si presenta con questo trailer ufficiale che illustra anche i primi contenuti previsti per l'iniziativa in crossover.

Gli elementi presenti corrispondono, sostanzialmente, a quelli visti nel video che era emerso nelle ore scorse attraverso un leak, in questo caso in forma decisamente più apprezzabile vista la maggiore qualità del trailer, incentrato sul "gamepla".

Come riportato in precedenza, possiamo vedere qui i personaggi coinvolti nel crossover, che almeno inizialmente saranno Goku, Vegeta, Bulma e Lord Beerus, con varie skin e oggetti associati.

Per quanto riguarda le skin, quelle previste per Goku riguardano la versione base del personaggio, la Super Saiyan, Super Saiyan Blue e Ultra Istinto, mentre per Vegeta si parla di versione base del personaggio, Super Saiyan e Super Saiyan Blue.

Nel trailer risultano visibili anche altre caratteristiche della collaborazione, come la mossa mitica Kamehameha che viene inserita all'interno degli attacchi di Fortnite come caratteristica specifica dei personaggi del crossover, oltre a nuovi glider come la Nuvola d'Oro di Goku, il Pod Saiyan e il drago Shenron, mentre per quanto riguarda le emote specifiche di questo crossover emergono la Fusion Dance, ovvero il tipico balletto che i personaggi eseguono per effettuare la fusione, e la Power Up.

Fortnite x Dragon Ball sarà disponibile a partire da oggi, 16 agosto 2022, alle ore 15:00 italiane, attraverso un nuovo aggiornamento con patch che porterà con sé l'inizio di questa particolare collaborazione, destinata ad essere una delle più importanti viste finora all'interno di Fortnite.