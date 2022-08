FIFA 23 e Marvel insieme per Ultimate Team con i nuovi Eroi FUT

EA Sports e Marvel hanno annunciato una partnership per le nuove carte Eroi FUT della modalità Ultimate Team di FIFA 23. Grazie a questa collaborazione 21 tra i giocatori più importanti della storia del calcio moderno diventeranno dei veri e propri supereroi Marvel, con tanto di illustrazioni uniche e oggetti speciali che rappresentano i momenti più memorabili delle loro carriere, nonché una versione speciale per i Mondiali.

I primi 5 top player sono stati annunciati pochi ore fa, con i restanti che verranno svelati nel corso delle prossime settimane. Tra i supereroi di Ultimate Team troviamo "Il Principino" Claudio Marchisio, "The Brave" Landon Donovan, "The Anticipator" Ricardo Carvalho, "The Citadel" Yaya Touré e "Tigerheart" Park Ji-Sung. Potrete ammirare le loro illustrazioni da FUT Heroes nella galleria sottostante.

Gli Eroi FUT saranno disponibili al lancio di FIFA 23 e riceveranno una versione speciale aggiuntiva della FIFA World Cup a partire dall'11 novembre.

Abbiamo quindi due versioni: una base e una versione FIFA World Cup. La versione base sarà dedicata a un momento memorabile della carriera in un club, mentre la versione FIFA World Cup celebrerà un contributo importante offerto con la maglia della nazionale e godranno di valutazioni migliorate rispetto ai loro oggetti base, a seconda del momento vissuto in nazionale.

Vi ricordiamo che FIFA 23 sarà disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Google Stadia e Nintendo Switch (in versione Legacy Edition) a partire dal 30 settembre 2022. Abbiamo parlato delle novità in arrivo per il FUT nella nostra anteprima di FIFA 23 Ultimate Team.