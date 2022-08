The Last of Us Parte 1: video gameplay con i primi 30 minuti in italiano in 4K e 60 fps

Sul nostro canale YouTube abbiamo pubblicato un video gameplay di The Last of Us Parte 1 che mostra i primi 30 minuti del remake per PS5 catturati in modalità Performance. Potrete visualizzare il filmato, anche in 4K e 60fps, tramite il player in testa alla notizia.

Nel filmato dunque possiamo vedere lo struggente prologo fino al primo scontro con gli infetti, quanto basta per notare gli sforzi di Naughty Dog per questo rifacimento, in particolare per quanto riguarda animazioni ed espressioni facciali. Inutile dire che sono presenti degli spoiler, anche piuttosto pesanti, quindi se non avete mai giocato l'originale vi suggeriamo di evitare la visione in modo da non rovinarvi alcuna sorpresa. Inoltre, sul nostro canale YouTube trovate anche un video che confronta il remake per PS5 con la remaster per PS4.

Giusto poche ore fa inoltre abbiamo pubblicato la recensione di The Last of Us Parte 1, dove Pierpaolo Greco offre un'analisi approfondita dei cambiamenti apportati da Naughty Dog alla loro opera, sia per quanto riguarda il comparto tecnico che l'intelligenza artificiale di umani e infetti.

The Last of Us Parte 1 sarà disponibile per PS5 a partire dal 2 settembre 2022, con la versione PC che successivamente verrà pubblicata su Steam ed Epic Games Store.