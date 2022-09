Gotham Knights, un nuovo trailer va dietro le quinte della "Famiglia Batman"

Gotham Knights ottiene un nuovo video diario degli sviluppatori che approfondisce la "Famiglia Batman" presente nel gioco, mostrando un dietro le quinte sulla costruzione dei personaggi e dei loro rapporti all'interno del nuovo action.

L'idea di "famiglia" sembra essere un elemento centrale nella storia di Gotham Knights, con un gruppo di super-eroi che si ritrova a dover collaborare in maniera molto più compatta di prima in seguito a un evento drammatico. Con la scomparsa di Bruce Wayne, il mondo dei cavalieri di Gotham va in pezzi, ma la tragedia dev'essere superata da un rinnovato senso di fratellanza tra i suoi compagni.

Come spiegato dagli sviluppatori, la cosa non è semplice perché Nightwing, Batgirl e Red Hood, in particolare, sono ormai abituati a lavorare da soli e in maniera indipendente, seppur perseguendo gli stessi ideali. L'unico abituato a collaborare in maniera coordinata è Robin, e proprio lui si ritrova a fare da collante a un gruppo decisamente composito e poco compatto, nell'idea che Batman avrebbe voluto vederli combattere insieme contro le minacce.

Ogni super-eroe di Gotham Knights è caratterizzato da personalità e stili di combattimento diversi, così come approcci e "metodi di lavoro" differenti e difficilmente conciliabili. Dovranno tutti sforzarsi di collaborare e agire in maniera organizzata, come si conviene ai membri di una "Famiglia Batman" che si ritrova da sola a dover combattere contro il crimine ormai dilagante in tutta Gotham City.

Di Gotham Knights abbiamo visto di recente gli attori di Harley Quinn, Mr. Freeze, Clayface e Renee Montoya, mentre nei giorni scorsi abbiamo avuto modo di vedere il trailer del gameplay alla Gamescom 2022.