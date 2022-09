Xbox Series X e S: il nuovo update aggiunge la soppressione del rumore per le chat

Microsoft ha pubblicato un nuovo aggiornamento di sistema per Xbox Series X e S che introduce la soppressione del rumore per le chat di gioco, una feature richiesta da tempo dalla community verdecrociata.

Questa funzionalità rimuove rumori fastidiosi come i click dei pulsanti e altri suoni ambientali mentre vi trovate in una party vocale con altri giocatori. Una volta installato l'aggiornamento l'opzione sarà attiva di default, ma volendo potrete disattivarla dal panello Gruppi e chat > opzioni.

"Abbiamo aggiunto la soppressione del rumore ai party sulle console Xbox Series X|S per aiutare a rimuovere i rumori indesiderati come clic del gamepad, respiri e rumori di sottofondo dei tuoi party", recitano le note dell'aggiornamento.

Xbox Series X e S

Come accennato in precedenza non si tratta dell'ultima novità dell'aggiornamento di sistema per Xbox Series X|S. È stata aggiunta la possibilità di avviare un gioco all'istante visionando una cattura condivisa dagli amici attraverso un dispositivo mobile o PC tramite il cloud.

"Ora gli amici con cui condividi clip di gioco e screenshot non solo possono guardare le tue acquisizioni, ma possono iniziare subito a giocare sul proprio dispositivo mobile o PC con il cloud gaming. (Alcuni giochi richiedono Xbox Game Pass Ultimate per il cloud gaming). Basta cliccare su Play e iniziare a giocare direttamente in un browser, direttamente da una clip condivisa."

