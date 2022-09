Xbox Game Pass, i giochi della prima metà di settembre 2022 annunciati ufficialmente

Microsoft ha annunciato ufficialmente quali saranno i primi giochi a entrare a far parte del catalogo dell'Xbox Game Pass a settembre 2022, tra conferme delle voci di corridoio degli scorsi giorni e qualche sorpresa dell'ultima ora. Leggiamo l'elenco completo:

6 settembre 2022

Disney Dreamlight Valley: Founder's Edition (Cloud, Console e PC)

Opus Magnum (PC)

Train Sim World 3 (Console e PC)

13 settembre 2022

Ashes of the Singularity: Escalation (PC)

DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace (Cloud, Console e PC)

14 settembre 2022

You Suck at Parking (Cloud, Console e PC)

15 settembre 2022

Despot's Game (Console e PC)

Metal: Hellsinger (PC e Xbox Series X|S)

I giochi di Xbox Game Pass della prima metà di Settembre 2022

Molti avevano già individuato i tre giochi disponibili da oggi, visto che sono stati sbloccati nel corso della mattinata. In generale si tratta di una selezione eterogenea, che vede la presenza di diversi titoli interessanti, anche se non necessariamente per tutti, come lo sparatutto in prima persona Metal: Hellsinger o l'indie You Suck at Parking.

Xbox ha ricordato anche che nel catalogo di Xbox Game Pass è stato recentemente inserito il gioco di corse Grid Legends di Electronic Arts e Codemasters.

Tra le altre novità dell'aggiornamento, il DLC Resident Evil: Project W per Dead by Dayligh, l'Home Stretch Update di Grounded, l'ultimo prima del lancio della versione 1.0, attesa per il 27 settembre 2022, il DLC Lost Depth per The Elder Scrolls Online, lo Yappening Event di Halo Infinite e l'aggiornamento The Pitt per Fallout 76.