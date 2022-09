Pokémon Scarlatto e Violetto: un nuovo trailer verrà presentato domani, ecco a che ora

Con un post su Twitter, The Pokémon Company ha annunciato l'arrivo di un nuovo trailer ufficiale di Pokémon Scarlatto e Violetto. Segnatevi data e ora: l'appuntamento è fissato a domani, mercoledì 7 settembre, alle 15:00 italiane.

Difficile dire cosa possiamo aspettarci dal nuovo filmato, con i social di The Pokémon Company che semplicemente si limitano ad invitare i giocatori a collegarsi al canale YouTube ufficiale della serie (a questo indirizzo quello italiano) all'orario indicato per scoprire le ultime novità dei giochi di nona generazione.

Ovviamente troverete il trailer anche sulle pagine di Multiplayer.it, insieme a un riepilogo di tutti i dettagli svelati.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Pokémon Scarlatto e Violetto saranno disponibili in esclusiva per Nintendo Switch a partire dal 18 novembre 2022. Giusto pochi giorni fa Game Freak e The Pokémon Company hanno presentato con un filmato e immagini Grafai, un nuovo Pokémon Pittore. A fine agosto invece sono stato svelato lo Stadio Lotta per il multiplayer online di Scarlatto e Violetto.