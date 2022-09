Cyberpunk 2077: niente New Game+ con la Patch 1.6, conferma CD Projekt

CD Projekt ha confermato che la nuova Patch 1.6 di Cyberpunk 2077 purtroppo non includerà il New Game+ tanto richiesto dai giocatori. In compenso il team di sviluppo non esclude a priori che tale funzionalità non arrivi in futuro.

Oggi pomeriggio CD Projekt RED svelerà i dettagli del prossimo aggiornamento gratuito di Cyberpunk 2077 alle 17:00, che includerà tra le altre cose anche una serie missioni e contenuti ispirati all'anime Cyberpunk: Edgerunners.

La senior community manager Amelia Kołat ha tuttavia confermato che tra le novità in arrivo purtroppo non è incluso il New Game+. Successivamente il lead level designer Miles Tost ha commentato il post spiegando che si tratta di una feature difficile da integrare nel gioco e che richiederebbe un massiccio lavoro di ribilanciamento.

"Si tratta di riequilibrare l'intero gioco (nemici, equipaggiamento, oggetti) e fare una tonnellata di test e modifiche", ha detto Tost. "Sono necessari molti controlli per le abilità del gameplay e dei dialoghi. Come gestiamo/bilanciamo gli attributi e i perk? Il Cyberware all'inizio di una nuova partita potrebbe rompere qualcosa. I giocatori con il doppio salto possono avere accesso a luoghi che non dovrebbero raggiungere? Cosa succede quando prendi il primo Grip da Vik, ma hai già delle modifiche alle braccia? La parte in cui si vede l'intervento chirurgico alla mano potenzialmente dovrebbe essere rielaborata. Il giocatore può tenere tutti i veicoli nella nuova partita? Come gestiamo tutti questi scenari?"

"Alcune risposte potrebbero anche essere semplici, ma per noi significa modificare l'intero gioco per assicurarci che una funzionalità che influisce su ogni singolo aspetto sia fatta bene. Purtroppo non si tratta solo di permettervi di iniziare un nuovo gioco con il/la vostro/a V e basta".

Nonostante tutte le difficoltà spiegate da Tost, il level designer afferma che CD Projekt RED non ha scartato definitivamente l'idea di implementare il New Game+ in Cyberpunk 2077 e che quindi questa funzionalità potrebbe arrivare in futuro:

"Nessuno dei problemi spiegati in precedenza è impossibile da risolvere, ma capirete che c'è molto più lavoro di quanto sembri a un primo sguardo. Ascoltiamo e investighiamo. Tuttavia, non faccio promesse."