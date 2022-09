Gundam Evolution: data di uscita e trailer dell'FPS free-to-play per PC e console

Bandai Namco ha annunciato la data di uscita di Gundam Evolution, lo sparatutto in prima persona a base di mecha free-to-play. Il gioco sarà disponibile in Europa dal 22 settembre per PC via Steam e dal 1 dicembre per PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer che riassume le caratteristiche del gioco.

Al lancio Gundam Evolution avrà un roster di 12 Mobile Suit e includerà 3 modalità PvP 6v6: Point Capture, Domination e Destruction. Inoltre Bandai Namco ha annunciato le nuove unità Unicorn Gundam, Zaku II (Melee Loadout) e Mahiroo, nonché le mappe Harbor City (Point Capture), Wilderness Mining Field (Point Capture), Guiana Highlands (Domination) e Security Terminal (Destruction).

Nel video qui sotto il Producer Kazuya Maruyama e il Battle Director Ryota Hogaki approfondiscono le caratteristiche del gioco e il supporto post-lancio, con Stagioni da due mesi che includeranno nuove unità giocabili, mappe e altro ancora.

In Gundam Evolution i giocatori si affronteranno in scontri 6v6 pilotando gli iconici Mobile Suit della serie animata. Ogni Mobile Suit sarà caratterizzato da attacchi ed equipaggiamenti unici. Senza limitarsi a una classe specifica, i giocatori possono selezionare liberamente le loro Suit preferite e adattare il loro stile di gioco ai bisogni della squadra. Inoltre, Gundam Evolution prevede un sistema di autoriparazione (che fa recuperare i PV gradualmente all'unità) e punti di riparazione piazzati in punti strategici delle mappe di gioco. A questo indirizzo trovate un videogameplay di 25 minuti dello sparatutto di Bandai Namco tratto dalla beta.