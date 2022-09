Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere: il cosplay di Galadriel di shakespeareandme è elfico

Galadriel è uno dei personaggi principali della nuova serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, che possiamo vedere celebrata in uno splendido cosplay della cosplayer shakespeareandme in una versione decisamente più elfica di quella del telefilm.

Galadriel è una delle protagoniste della serie TV di Amazon Prime video, dove svela di essere una feroce combattente, nonché una nuotatrice eccezionale, capace di affrontare in vestaglia una traversata oceanica lunga centinaia di chilometri. È anche l'unica tra tutti gli elfi ad aver compreso che con Sauron non è ancora finita, anche perché ha almeno un'altra trilogia a cui prendere parte, nei panni di un grosso cannocchiale multifocale, quindi non lo si può togliere di torno così facilmente.

Comunque sia, la Galadriel di shakespeareandme celebra il personaggio nella sua dimensione più regale, donandole un sontuoso vestito bianco e calandola nell'ambiente che le è più proprio, quello di una fitta foresta.

Da notare anche la posa presa dalla cosplayer, che interpreta la natura regale del personaggio, evidente quando picchia gli elfetti bulli o uccide orchi con incredibile agilità e grazia.