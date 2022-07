Destiny Mobile: Bungie collabora con NetEase su un gioco per smartphone della serie?

Alcuni indizi puntano alla possibilità di un Destiny Mobile in sviluppo presso Bungie, in collaborazione con NetEase, attraverso un progetto che sarebbe in corso già da due anni, in base ad alcune informazioni trapelate, anche se per il momento si tratta solo di voci di corridoio.

The Game Post ha rilevato un "gioco mobile di tipo FPS non annunciato" sviluppato in collaborazione da Bungie e NetEase Games, all'interno di un profilo LinkedIn di un illustratore, cosa che ha fatto scattare l'ipotesi di un capitolo di Destiny appositamente pensato per le piattaforme mobile, teoria sostenuta peraltro anche da VGC che riporta la questione.

Secondo non meglio identificate "fonti interne" a NetEase, o comunque vicine al colosso cinese, sembra che questo progetto sia in corso da oltre due anni e riguardi proprio l'universo di Destiny.

Si tratterebbe dunque di un Destiny Mobile, qualcosa di diverso e specifico per queste piattaforme, dunque non un adattamento di Destiny 2. D'altra parte, NetEase aveva investito 100 milioni di dollari in Bungie nel 2018, acquisendo una quota di minoranza della compagnia ma chiaramente spingendo, in questo modo, verso un qualche progetto affine alle proprie mire. La partnership parlava infatti di "esplorare nuove direzioni" e "costruire nuovi mondi".

Questo progetto potrebbe dunque essere proprio un Destiny per piattaforme mobile, anche se la situazione nel frattempo è alquanto cambiata. Bungie è stata acquisita da Sony per 3,6 miliardi di dollari, diventando parte integrante dei PlayStation Studios anche se destinata comunque a mantenere la propria indipendenza. Nei progetti di Sony c'è il fatto di farla diventare una sorta di pilastro dei live service di PlayStation Studios, tipologie di giochi che sembrano ricoprire una grande importanza per il prossimo futuro della casa nipponica, e all'interno di questa visione potrebbe comunque trovare spazio facilmente un Destiny Mobile.