Amazon Luna si unisce al Gaming Hub di Samsung, insieme agli altri servizi in streaming

Il Gaming Hub di Samsung mira a diventare davvero il punto di riferimento del gioco in streaming, con il prossimo ingresso anche di Amazon Luna all'interno dei vari servizi contenuti nell'app ufficiale della compagnia coreana, legata al momento ai modelli di TV del 2022 ma probabilmente in estensione.

Come abbiamo visto, il Samsung Gaming Hub è disponibile da fine giugno e contiene già, al suo interno, Xbox Cloud con Nvidia GeForce Now, Google Stadia e Utomik, a cui si aggiungerà anche Amazon Luna, offrendo così una pletora di servizi diversi con un catalogo veramente gigantesco.

Amazon Luna su Samsung Gaming Hub

L'app è disponibile, al momento, sui TV Samsung della gamma 2022 e sui monitor Samsung Smart, come quelli appartenenti alla serie M8.

Amazon Luna è il servizio di streaming videoludico di Amazon, che recentemente è stato lanciato in forma definitiva in USA. Non ci sono ancora informazioni dettagliate sull'arrivo del servizio in altri paesi, dunque questa aggiunta nel Gaming Hub di Samsung non dovrebbe riguardare l'Italia finché il servizio non sarà disponibile anche nel nostro paese.

In ogni caso, dimostra come l'intenzione di Samsung sia davvero di proporre un hub onnicomprensivo, che consenta di raggiungere la maggiore quantità di servizi in streaming da un singolo punto di accesso. Ovviamente, gli abbonamenti singoli, ove necessari, devono comunque essere sottoscritti per poter accedere al catalogo di giochi relativo, ma si tratta comunque di una notevole facilitazione, considerando che per l'accesso è richiesto solamente di avviare l'app da TV o da monitor.