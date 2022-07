Passione Amiga Day: torna a settembre l'evento dedicato alla scena italiana dello storico computer

Passione Amiga Day torna il 28 settembre 2022. Si tratta di un evento dedicato a uno dei computer più amati di sempre: l'Amiga. Si svolgerà a Spoleto, in provincia di Perugia, a Piazza Garibaldi 34. "La location, nel centro storico della città di Spoleto, è luogo ideale per trascorrere un fine settimana a contatto con la storia, la cultura e l'enogastronomia; Spoleto ha saputo coniugare la modernità con il suo passato che si respira ancora nelle vie, nelle piazze e che ne fa una città unica al mondo. Per questo suo fascino è stata scelta come location per la fiction di RAI Uno "Don Matteo"."

Un'immagine tratta dall'edizione dello scorso anno

Don Matteo a parte, si tratta di un evento imperdibile per gli amanti dell'Amiga e del retrogaming in generale. L'0rganizzazione, formata dalla redazione della rivista specializzata Passione Amiga, promette la presenza di espositori commerciali, conferenze con ospiti italiani e internazionali e un mercatino dell'usato, per andare a caccia di pezzi rari per nutrire la vostra passione (e la vostra collezione).

Ecco il programma completo, tratto dal sito ufficiale dell'evento:

ore 10.00 - Apertura stand e inizio manifestazione

ore 10:30 - Saluto di benvenuto a cura della redazione di Passione Amiga

ore 16:00 - Conferenze (programma in allestimento)

ore 19.00 - Chiusura stand e fine manifestazione

Tra i conferenzieri ci saranno David John Pleasance, l'autore del libro Commodore - The inside story, il Dott. Carlo Pastore dell'associazione Retrocommodore, Lorenzo Di Gaetano e Paolo d'Urso.