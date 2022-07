Twitch: streamer di Lost Ark indossa un seno finto e vede moltiplicarsi i suoi spettatori

La streamer Twitch poopernoodle ha visto moltiplicarsi i suoi spettatori dopo aver indossato un seno finto mentre giocava a Lost Ark. In totale il numero di spettatori unici è stato di 30.922, ossia 19.469 in più rispetto allo stream precedente, mentre la visualizzazioni dal vivo sono state 65.165, ossia 37.827 in più rispetto allo stream precedente.

poopernoodle e il suo seno finto

poopernoodle ha registrato il suo risultato migliore di sempre, che è indicativo non solo per i numeri, ma anche per ciò che significa a livello di funzionamento dei social.

poopernoodle è una streamer cui piace fare scherzi in live. A settembre 2021 divenne virale per aver ritratto la Twitch star xQc usando il naso come pennello. Ora è tornata con un nuovo scherzo, che l'ha resa di nuovo popolare.

Il seno finto era parte del cosplay di Vykas, uno dei personaggi femminili di Lost Ark. Probabilmente molti spettatori sono stati ingannati dal fatto che le si adattava alla perfezione, risultando indistinguibile dal suo corpo.

Le stessa ci ha scherzato su via Twitter, pubblicando le statistiche gonfiate, accompagnate dalla battuta: "Così, oggi ho deciso di acquistare un paio di tette e di indossarle durante uno stream e uhh."

Chissà che, visto il successo, poopernoodle non abbia inventato un nuovo meta di Twitch.