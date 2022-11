Abandoned: Blue Box risponde a Kojima, ma viene subito attaccato

Come vi abbiamo riportato ieri, Kojima ha detto finalmente la propria in modo chiaro su Abandoned, il progetto di Blue Box Game Studio che per lungo tempo è stato al centro di varie speculazioni dei fan, negando ogni coinvolgimento in modo netto. Ora, Blue Box si accoda alle dichiarazioni di Kojima, chiedendo ai fan di smettere di dar fastidio al creativo e ringraziandolo per aver messo fine alle voci di corridoio.

Blue Box Game Studio afferma precisamente: "Vogliamo ringraziare Hideo Kojima per aver affrontato apertamente le cospirazioni. È stato un peso e non è bello sia per i fan che per gli sviluppatori. Speriamo che tutti possano chiudere definitivamente la questione. Stiamo lavorando duramente su Abandoned e vorremmo ringraziarvi tutti per la vostra pazienza!"

In un secondo tweet è stato poi aggiunto: "Inoltre, chiediamo ai fan di smettere di tormentare Hideo Kojima con i messaggi di Abandoned. Questo non è accettabile e non è divertente."

Anche se le affermazioni di Blue Box Game Studio sono pacifiche, c'è chi ritiene che sia un problema che il team si esprima in questi termini. Lance McDonald sottolinea come Blue Box abbia volutamente scatenato le teorie dei fan per farsi pubblicità e sia quindi il vero responsabile dei fastidi ricevuti da Kojima. Secondo McDonald, Blue Box sta solo cercando di dare la colpa ai fan fingendosi una vittima.

Precisamente, McDonald scrive: "Il tizio ha letteralmente dato inizio a e fomentato una teoria della cospirazione che ha finito per causare fastidio a Kojima, poi quando Kojima ha espresso fastidio nei suoi confronti, ha cercato di ridirigerlo verso i fan. Un idiota assoluto."

Voi che ne pensate?

Passando a informazioni più concrete (più o meno) ecco gli ultimi teaser di Hideo Kojima per il suo nuovo gioco.