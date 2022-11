Overwatch 2: un nuovo eroe verrà svelato oggi alle OWL Grand Finals

Blizzard sta per svelare un nuovo eroe che verrà aggiunto al cast di Overwatch 2, in base a un tweet ufficiale pubblicato nelle ore scorse dalla compagnia, che punta proprio a oggi, 4 novembre 2022, con annuncio alle Grand Finals dell'Overwatch League.

Come potete vedere nel messaggio riportato qui sotto, l'appuntamento è per oggi, venerdì 4 novembre 2022, all'interno dell'OWL Grand Final che si terrà nelle prossime ore, con la raccomandazione di "sintonizzarsi" sull'evento per poter dare una prima occhiata al prossimo eroe del gioco. Tuttavia, per quanto riguarda l'Italia l'appuntamento potrebbe trasferirsi alla mattina di domani, 5 novembre 2022, visto l'orario.



Si tratterà di un "early look", cosa che potrebbe rappresentare un teaser trailer o forse un video di presentazione più completo, ma è difficile fare previsioni visto che non ci sono stati indizi sul personaggio in questione.

In ogni caso, è assai probabile che le informazioni giungano dalle nostre parti solo nella mattina di domani, 5 novembre: considerando che i primi incontri delle Grand Finals dell'Overwatch League sono previsti iniziare alle ore 19:00 PT, che corrispondono all'incirca alle 5:00 del mattino in Italia, è improbabile che qualcosa possa emergere nella giornata di oggi, secondo il nostro orario.

Si tratterà del quarto eroe aggiunto al cast di Overwatch 2 dalla sua data d'uscita: nel periodo di lancio sono state aggiunte Sojourn e Junker Queen, mentre successivamente è stato il turno di Kiriko. A questo punto tocca al quarto eroe, che attendiamo di vedere nelle prossime ore.

Nel frattempo, ricordiamo che Mei è stata temporaneamente rimossa dal roster per poter effettuare delle correzioni a bug collegati al personaggio, che dovrebbe tornare a disposizione con l'aggiornamento del 15 novembre.