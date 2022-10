Overwatch 2: Mei è stata rimossa dal gioco, ecco quando tornerà

Blizzard continua con i lavori di gestione e aggiustamento di Overwatch 2, in questo caso concentrati sul personaggio di Mei, che è stata rimossa dal gioco e starà fuori in manutenzione per almeno due settimane, con il suo ritorno fissato per il 15 novembre 2022.

Dopo quanto accaduto con Bastion e Torbjörn, la nuova combattente a subire il periodo di manutenzione lontano dai campi di battaglia è dunque Mei, che ha evidentemente bisogno di un periodo di aggiustamento piuttosto lungo. Considerando che si tratta di una combattente piuttosto nota e utilizzata da un gran numero di giocatori, questo cambiamento potrebbe essere significativo per le abitudini di gioco della community.



In ogni caso, si tratta di una situazione momentanea: se tutto va bene, Mei dovrebbe tornare in azione con una patch il 15 novembre 2022. "Abbiamo temporaneamente disabilitato Mei per sistemare un bug con la sua abilità Ice Wall che consente agli eroi di raggiungere dei punti che non dovrebbero essere raggiunti", ha scritto Blizzard in un tweet di avvertimento agli utenti.

"Stiamo lavorando per sistemare questi problemi prima possibile e puntiamo a riportare Mei a disposizione nella nostra prossima patch prevista per il 15 novembre 2022". Il bug a cui si riferiscono gli sviluppatori, legato all'uso del muro di ghiaccio di Mei, può in effetti consentire ai giocatori di andare "oltre i bordi" della mappa se utilizzato in una certa maniera. La questione va ovviamente sistemata e, per poterlo fare, gli sviluppatori hanno deciso di rimuovere momentaneamente il personaggio dal roster di combattenti selezionabili.