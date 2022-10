PS5: bundle con God of War Ragnarok inviato al posto di COD Modern Warfare 2 da PS Direct

In questi giorni di attesa per il lancio di di God of War Ragnarok e di rottura del day one, capita anche il caso strano di PlayStation Direct che sbaglia a inviare un bundle di PS5 e ne manda uno con il gioco di Santa Monica al posto di Call of Duty: Modern Warfare 2, a quanto pare.

La questione non è confermata, ma secondo quanto riferito dall'utente Rasheeda Smith su Twitter, rispondendo all'annuncio del bundle con Call of Duty: Modern Warfare 2, sarebbe accaduta proprio in questi giorni. L'utente in questione ha richiesto attraverso PlayStation Direct, ovvero il negozio online gestito direttamente da Sony, uno dei nuovi bundle con PS5 e Call of Duty: Modern Warfare 2, ma per un errore gli sarebbe arrivato il bundle con PS5 e God of War Ragnarok.



L'errore è piuttosto clamoroso perché, oltre ad arrivare dal negozio online di Sony PlayStation, riguarda un gioco che non dovrebbe essere disponibile ufficialmente fino al 9 novembre 2022. A rendere ulteriormente ironica la questione ci sono state anche le reazioni decisamente negative di Santa Monica alla rottura del day one di God of War Ragnarok, con Cory Barlog che proprio di recente si è lamentato del problema riferendo anche di capire chi mette solo un installare sul disco dei giochi, per non incappare in tali situazioni.

In questo caso, l'errore arriverebbe direttamente da PlayStation Direct, con uno scambio di bundle che probabilmente non verrebbe accolto nemmeno negativamente da molti giocatori, anzi. La foto scattata dall'utente in questione, per quanto di qualità decisamente bassa, consente anche di vedere la confezione del bundle con God of War Ragnarok dal vivo, dopo averne vista la presentazione ufficiale da parte di Sony.

Tra le caratteristiche è anche possibile vedere come il pacchetto includa il gioco solo in digitale attraverso un codice per il download, in base a quanto riferito sulla confezione di PS5.