Pokémon Scarlatto e Violetto: un trailer annuncia Gimmighoul, il nuovo Pokémon

Gimmighoul è il nuovo Pokémon annunciato da Nintendo con un trailer: comparso in anteprima in Pokémon GO, potremo sbloccarlo anche all'interno di Pokémon Scarlatto e Violetto.

Era dunque questo il segreto del misterioso sito di Pokémon Scarlatto e Violetto con all'interno uno scrigno: si tratta della "casa" del Pokémon in questione, che si presenta con l'aspetto di un insetto (vedi le antenne) e due differenti forme.

Quando infatti è nella Forma Scrigno, Gimmighoul si pone come una creatura di tipo Spettro con tanto di abilità Paura, mentre per quanto concerne la Forma Ambulante non ci sono ancora dettagli.

Pokémon Scarlatto e Violetto, Gimmighoul in un artwork ufficiale

Vagamente ispirato agli spiriti del folklore nipponico, vedi il suo rapporto con le monete, Gimmighoul potrà probabilmente essere ottenuto tramite un meccanismo che coinvolge sia Pokémon GO che Scarlatto e Violetto, ma anche qui non ci sono ancora informazioni precise.

Sicuramente ne sapremo di più in concomitanza con il lancio del nuovo episodio della serie sviluppato da Game Freak, in arrivo su Nintendo Switch il 18 novembre. Avete letto il nostro provato di Pokémon Scarlatto e Violetto?