The Last of Us: il trailer di anteprima dell'Episodio 8 introduce David

Come da tradizione, dopo la messa in onda dell'ultima puntata della serie di The Last of Us, HBO stuzzica la curiosità dei fan pubblicando un trailer di anteprima dell'Episodio 8, dal titolo "When We Are in Need" che andrà in onda nella notte del 6 marzo 2023 in base al fuso orario nostrano.

Il filmato mostra delle sequenze che, come in altri casi, risulteranno sicuramente familiari a chi ha giocato al The Last of Us originale. Vediamo Ellie rimasta da sola, prendersi cura di Joel, gravemente ferito dopo gli eventi dell'Episodio 6, e nel mentre sopravvivere a un rigido inverno. In tutto ciò appare David che propone ad Ellie il suo aiuto e un invito a entrare nel suo gruppo di sopravvissuti.

Poche ore fa è invece andato in onda l'Episodio 7 della serie HBO di The Last of Us, intitolato "Left Behind", che rivive gli eventi dell'omonimo DLC, precedenti all'incontro tra Ellie e Joel. Inoltre, pare che sia inclusa anche una scena scartata dal videogioco, come abbiamo riportato precedentemente.

La serie HBO di The Last of Us in Italia è disponibile in esclusiva per Sky e Now. Se ancora non lo avete fatto, potete guardare il primo episodio integrale in italiano gratuitamente e leggere la nostra recensione senza spoiler.