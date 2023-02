The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom potrebbe avere dei DLC, dal sito Nintendo

Che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom possa avere dei DLC o espansioni è una possibilità molto concreta e non stupirebbe probabilmente nessuno, visto che sarebbe semplicemente in continuità con il capitolo precedente, ma un primo riferimento diretto a questa opportunità emerge proprio dal sito ufficiale del gioco, pubblicato da Nintendo.

Visitando il sito internet ufficiale di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (in inglese), che raccoglie informazioni e materiali sul nuovo capitolo della serie in arrivo il 12 maggio 2023 su Nintendo Switch, vediamo tra le note in fondo alla pagina il riferimento in questione: "La versione completa del gioco è richiesta per usare i DLC, venduto separatamente" è la frase che si legge accanto al doppio asterisco.

È curioso, tra l'altro, notare come tale doppio asterisco non abbia nemmeno un riferimento diretto nel testo sovrastante, cosa che rende ancora più misterioso l'inserimento di una tale precisazione. In ogni caso, è assai probabile che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom possa avere dei DLC, considerando che anche The Legend of Zelda: Breath of the Wild ne ha avuti.

Resta da capire se la definizione si applichi a contenuti cosmetici o oggetti in-game attraverso gli amiibo (già confermati) o vere e proprie espansioni, ma è probabile che si intenda entrambe le cose, con le aggiunte contenutistiche più sostanziose che potrebbero arrivare solo diversi mesi dopo l'uscita del gioco. Nel frattempo, nei giorni scorsi abbiamo visto la prenotazione disponibile su Amazon Italia dell'Amico Link di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, mentre l'artbook è trapelato online svelando immagini e dettagli.