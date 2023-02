Deep Rock Galactic: il lancio su PlayStation Plus è stato fondamentale per il successo

Soren Lundgaard, CEO del team Ghost Ship Games, ha riferito che il lancio su PlayStation Plus è stato fondamentale per consentire a Deep Rock Galactic di raggiungere il successo sul mercato mainstream, in termini anche di visibilità globale per la proprietà intellettuale in questione.

Anche Ghost Ship Games sembra dunque aggiungersi al gruppo di team e sviluppatori che si sono detti estremamente soddisfatti delle performance raggiunte dai propri giochi grazie all'uscita attraverso i servizi su abbonamento. In questo caso si parla di Deep Rock Galactic, un particolare sparatutto fantascientifico con elementi fantasy e struttura cooperativa, che ha raggiunto grazie a PlayStation Plus una notorietà inaspettata dagli sviluppatori.

Questo è quanto emerso dal discorso di Lundgaard durante un recente meeting con gli azionisti di Embracer Group, la compagnia che ha acquisito il team. "Abbiamo infranto tutti i nostri record in termini di quantità di giocatori e ricavi", ha affermato Lundgaard sulla Stagione 1 di Deep Rock Galactic, "Ha superato la nostra release 1.0 e preparato la strada per la situazione in cui ci troviamo adesso con Deep Rock".

Anche in questo caso, il fatto di essere stato lanciato al day one su PlayStation Plus ha consentito a un'ampia quantità di giocatori di poter accedere a un gioco che altrimenti potrebbe aver avuto difficoltà ad emergere, viste le dimensioni modeste della produzione. Una volta raggiunta tale diffusione, gli sviluppatori hanno anche iniziato a vedere un buon flusso di introiti da DLC e oggetti cosmetici a pagamento.

Lundgaard ha spiegato che poco dopo il lancio su PS Plus Deep Rock Galactic è stato scaricato da 10 milioni di giocatori e molti di questi hanno anche effettuato acquisti. Nel 2022, Ghost Ship Games ha riferito che la quantità media di giocatori è stata di 113.700, nettamente più alta di quella del 2021 pari a 75.000. Il gioco è disponibile contemporaneamente anche su Xbox Game Pass. Lo scorso giugno aveva venduto più di quattro milioni di copie.