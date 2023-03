TV Samsung OLED e Neo QLED: aperti i preordini in Italia, ecco i prezzi ufficiali

Samsung ha aperto i preorder in Italia della sua nuova gamme di smart TV NEO QLED e OLED per il 2023, svelando al contempo i prezzi ufficiali per il mercato nostrano.

Per quanto riguarda i nuovi TV OLED Samsung con pannello QD-OLED, i primi modelli ad arrivare saranno quelli della serie S90C nei tagli da 55 e 65 pollici, che saranno venduti rispettivamente a 2.399 euro e 3.199 euro. Al momento invece non ci sono dettagli sul prezzo del taglio da 77 pollici, che arriverà più avanti nel corso dell'anno. Stesso discorso per la serie S95C con Box One Connect.

I nuovi modelli LCD con pannello Neo QLED in arrivo quest'anno sono quelli delle serie QN85C, QN90C e QN95C con pannello con risoluzione 4K, mentre i QN700C, QN800C e QN900C monteranno un display 8K. Ecco i prezzi:

Neo QLED QN700C

QE55QN700CTXZT (55") - prezzo al momento non disponibile

Neo QLED QN800C (8K)

QE65QN800CTXZT (65") - 3.799 euro

QE75QN800CTXZT (75") - 5.299 euro

QE85QN800CTXZT (85") - 7.999 euro

Neo QLED QN900C (8K)

QE65QN900CTXZT (65") - 5.499 euro

QE75QN900CTXZT (75") - 7.499 euro

QE85QN900CTXZT (85") - 9.999 euro

Neo QLED QN95C (4K)

QE55QN95CATXZT (55") - 2.499 euro

QE65QN95CATXZT (65") - 3.499 euro

QE75QN95CATXZT (75") - prezzo al momento non disponibile

Neo QLED QN90C (4K)

QE43QN90CATXZT (43") - 1.399 euro

QE50QN90CATXZT (50") - 1.699 euro

QE55QN90CATXZT (55") - 2.199 euro

QE65QN90CATXZT (65") - 2.799 euro

QE75QN90CATXZT (75") - 3.899 euro

QE85QN90CATXZT (85") - 5.499 euro

Neo QLED QN85C (4K)

QE55QN85CATXZT (55") - 1.799 euro

QE65QN85CATXZT (65") - 2.499 euro

QE75QN85CATXZT (75") - 3.299 euro

Rispetto a quanto abbiamo fatto con TV LG OLED della serie C3 è difficile in questo caso fare dei confronti diretti tra i prezzi dei nuovi TV OLED e Neo QLED di Samsung per il 2023 con quelli dello scorso anno, dato il grande quantitativo di modelli che arriveranno nei negozi. In generale comunque i prezzi sono rimasti identici o sono stati abbassati, anche in maniera sostanziale, a seconda della serie e le dimensioni del pannello.

Facciamo qualche esempio. La serie QN900C 8K ha visto una diminuzione su tutta la linea: il modello da 85" costa 9.999 euro contro i 10.999 del predecessore, il 75" 7.499 euro contro i 7.699 euro e il modello da 65" costa 5.499 euro rispetto ai 5.699 euro del pannello del 2022.

Per i modelli 4K invece prendiamo come esempio la serie QN90C. I pannelli da 85", 75", 65", 50" e 43" non hanno visto alcuna diminuzione di prezzo, mentre quello da 55" costa 1.999 euro contro i 2.399 euro della precedente versione. Un taglio importante, probabilmente causato dalla forte concorrenza di LG.

Segnaliamo che fino al 9 aprile acquistando uno dei nuovi TV Samsung del 2023 riceverete un Samsung Galaxy S22 o S22 Ultra. Per tutti i dettagli della promozione vi rimandiamo al sito ufficiale.