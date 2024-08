Baldur's Gate 3 dice come ha creato la scena di sesso coi tentacoli e ora i fan non riescono a fare colazione

Baldur's Gate 3 è un gioco denso di comicità, drammi, sacrifici e momenti leggeri, così come di scene di sesso. Alcune sono inoltre non proprio convenzionali e coinvolgono creature da incubo... o da sogno, dipende anche dai vostri gusti ovviamente.

L'uso dei biscotti in Baldur's Gate 3

Come potete vedere nel tweet qui sotto, l'account Twitter ufficiale ha svelato i dettagli della scena, spiegando: "Dato che stiamo condividendo un dietro le quinte di come è stato realizzato Baldur's Gate 3, ecco il nostro Senior Cinematic Artist che accarezza un pacchetto di biscotti alla crema [ndr, in inglese c'è un doppio senso con 'cream-filled'] come riferimento per l'animazione dei tentacoli durante la scena di sesso con l'Imperatore. Sì, davvero."

In risposta, un utente ha mostrato la scena esatta realizzata sulla base del video dei biscotti, dimostrando come effettivamente il tutto sia finito all'interno di Baldur's Gate 3.

L'account ufficiale del videogioco ha replicato in modo scherzoso: "Alcune cose dovrebbero rimanere dietro le quinte", chiudendo il tutto con una emoticon di una faccina triste. Un utente suggerisce anche che la compagnia dovrebbe stringere una collaborazione ufficiale con Oreo. Altri affermano invece che da questo momento faranno fatica a fare colazione.

