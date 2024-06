PlayStation è rimasta a corto di videogiochi da pubblicare e il famoso Jason Schreier di Bloomberg dice perché

Non sorprenderà nessuno se affermiamo che ora come ora la lista di pubblicazioni di Sony, soprattutto se si parla unicamente di first party e non si considerano le esclusive (temporali o totali) di team esterni, non sia particolarmente densa di nomi. Perché PlayStation è ora "a corto" di videogiochi?

Le parole di Jason Schreier sulle esclusive di PlayStation

Il discorso completo di Schreier è il seguente: "Nel corso dell'anno, PlayStation pubblicherà due titoli di punta: Astro Bot, un platform colorato, e LEGO Horizon Adventures, un adattamento della serie fantascientifica Horizon che trasforma i dinosauri robot in costruzioni Lego. Astro Bot sarà un'esclusiva per PlayStation 5, mentre LEGO Horizon Adventures arriverà anche su PC e su Nintendo Switch".

Un Divoratuono in versione LEGO in LEGO Horizon Adventures

"È un netto contrasto con le precedenti stagioni natalizie, durante le quali il produttore di console solitamente spende centinaia di milioni di dollari per grandi esclusive come Spider-Man e Ghost of Tsushima, che raccontano storie incentrate sugli adulti. Ma con alcuni titoli importanti in ritardo e meno progetti in cantiere a causa di un passaggio ai giochi "di servizio" andato male, PlayStation cercherà di incrementare le vendite della console per le festività raggiungendo un nuovo pubblico. La PlayStation 5, pubblicata nel 2020, ha venduto finora 54 milioni di unità".

Va comunque fatto notare che quest'anno non sono previsti solo i due titoli citati da Schreier, ma anche Concord, un live service che è riuscito ad arrivare fino al traguardo (quanto a lungo durerà dopo sarà tutto da vedere, ovviamente, ma la speranza di Sony è che ripeta il successo di Helldivers 2). A questi si aggiunge l'esclusiva "esterna" Silent Hill 2, che sarà ben più matura rispetto ad Astro Bot e LEGO Horizon Adventures. In breve, ci sarà da giocare per più tipi di pubblico.