Il manga Dark Souls: Redemption e il romanzo Final Fantasy 7 Remake: Traces of Two Pasts sono arrivati in Italia

La casa editrice Edizioni BD tramite la sua etichetta J-Pop ha pubblicato in Italia Dark Souls: Redemption, un manga basato sul celebre gioco di FromSoftware, e Final Fantasy 7 Remake: Traces of Two Past, un romanzo incentrato sulle storie di Tifa e Aerith.

Realizzato dallo sceneggiatore francese Julien Blondel e illustrata da Shonen, Dark Souls: Redemption è un manga che narra una storia ufficiale e inedita del primo Dark Souls, che segue la storia di una giovane donna che torna in vita in un mondo devastato senza alcun ricordo di chi sia. Mentre cerca di recuperare le memorie perdute, che potrebbero celare un segreto di risollevare le sorti del mondo, dovrà fare i conti con una banda di uomini misteriosi che le danno la caccia. Il primo numero è disponibile nelle edicole e nei negozi online da ieri, al prezzo consigliato di 7,50 euro, con la pubblicazione che sarà a cadenza bimestrale. Leggiamo la sinossi ufficiale:

"Le ceneri morenti di un falò illuminano un mondo devastato. Una donna riportata in vita da un misterioso marchio emerge da un profondo sonno senza alcun ricordo del suo passato. In questo universo irriconoscibile viene inseguita senza sosta dalla temibile Gilda dei guardiani di scaglie. Nonostante ciò, si vede offrire l'aiuto inaspettato di un imponente individuo che conosce la sua identità, ma non può rivelarla perché vincolato da un giuramento siglato con la magia..."