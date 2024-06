Valve è stata citata in giudizio per €764 milioni nel Regno Unito: i colpevoli sarebbero i prezzi di Steam

Valve è stata citata in giudizio per 656 milioni di sterline (circa 764 milioni di euro). La compagnia di Steam è accusata di aver usato la sua posizione dominante sul mercato per far pagare cifre troppo elevate un totale di 14 milioni di persone nel Regno Unito.

La denuncia - presentata al Competition Appeal Tribunal di Londra - accusa Valve di "bloccare" la concorrenza nel mercato dei giochi per PC. Valve "costringe" gli editori di giochi a sottoscrivere dei cosiddetti obblighi di parità di prezzo, impedendo la vendita di titoli a prezzi più bassi sulle piattaforme rivali.