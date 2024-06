Astro Bot riceverà contenuti gratuiti dopo il lancio: il capo di Team Asobi dice di cosa si tratterà

Una delle novità da poco annunciate da Sony è Astro Bot , nuovo gioco di piattaforme e azione in sviluppo presso Team Asobi. Sappiamo che il gioco includerà oltre 80 livelli, ma questa cifra è valida solo per il lancio. Pare infatti che la compagnia abbia pianificato di espandere il gioco con contenuti gratuiti .

Le parole del capo di Team Asobi

Nicolas Doucet ha dichiarato che è previsto un eventuale DLC gratuito per Astro Bot. La data di uscita non sarà troppo distante dalla pubblicazione del gioco base. Doucet ha detto che si baserà sull'aggiunta di più livelli/sfide al gioco - livelli più brevi incentrati su sfide platformer specifiche - ma non sarà l'unica componente.

Doucet non ha fornito ulteriori dettagli su cosa potrebbe esserci in queste aggiunte, ma possiamo fare delle ipotesi. Potrebbero ad esempio arrivare nuovi personaggi, magari ispirati anche a opere non di Sony sotto forma di collaborazione cross-over.

Doucet ha detto che PlayStation ha "aperto completamente le porte" a qualsiasi personaggio che il Team Asobi volesse includere nel gioco, e gli studi interni hanno persino inviato richieste a raffica per la presenza dei loro personaggi.

Il fatto che Astro Bot riceva un DLC gratuito ha senso, visto che anche Astro's Playroom ha ricevuto da poco un aggiornamento con nuovi contenuti. Sono infatti spuntati diversi nuovi obiettivi in tutti i suoi mondi a tema PlayStation, che portano a un conto alla rovescia per la data di pubblicazione di Astro Bot, il 6 settembre. Potete prenotare il gioco ora su Amazon con tanto di sconto.