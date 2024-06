Microsoft aggiorna le console Xbox, i controller, l'app per PC e il cloud gaming: vediamo tutte le novità

Microsoft ha annunciato l'arrivo dell'aggiornamento per Xbox, con novità per la console, per gli accessori, per i PC e per il cloud gaming.

Partendo dai controller, validi su ogni piattaforma, viene spiegato che "Se utilizzate l'Xbox Adaptive Controller, avrete a disposizione un supporto esteso per un maggior numero di accessori USB collegati. Questo aggiornamento supporterà meglio la piena funzionalità di alcune periferiche di accessibilità. Ogni porta ora supporta fino a 12 pulsanti, un secondo stick e un hat switch. Inoltre, saranno migliorate le disconnessioni wireless per il controller wireless Xbox Elite Series 2 quando una cuffia è collegata alla sua porta audio da 3,5 mm. Inoltre, verranno risolti altri bug per rendere il gioco più fluido."