La prenotazione di Astro Bot per PS5 è in sconto su Amazon: non perdete l'occasione!

Eravate in dubbio se prenotare una copia di Astro Bot per PS5 ? Bene, ora forse quel dubbio sparirà visto che Amazon Italia propone uno sconto del 15% per la prenotazione dell'esclusiva console di Sony. La data di uscita, ricordiamo, è fissata per il 6 settembre 2024. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 70.99€ e ora si trova al prezzo più basso mai proposto ad oggi. La prenotazione è ovviamente a prezzo minimo garantito, ovvero se fate l'ordine adesso vi assicurate di pagare al massimo 59.99€ ma nel caso vi sia un ulteriore sconto questo sarà applicato automaticamente al vostro ordine, così da farvi pagare ancora di meno. La spedizione è gestita da Amazon.

Cosa offre Astro Bot

Questo nuovo gioco di Team Asobi è una sorta di evoluzione di quanto abbiamo già visto all'interno di Astro's Playroom. Parliamo di un gioco di piattaforme e azione in 3D nel quale vestiamo i panni del piccolo robot Astro. A questo giro non ci troviamo dentro la nostra PS5, ma viaggiamo nella galassia su oltre 50 pianeti per cercare il nostro equipaggio disperso.

Nathan Drake in versione Astro Bot che spara da dietro una roccia

Possiamo aspettarci il solito mix di piattaforme e combattimenti, ma anche tante novità come nuove capacità di Astro che potrà così interagire con il mondo di gioco e con i nemici in modo unico. Ovviamente il gioco sfrutterà al meglio il controller DualSense e le sue funzioni uniche, come il feedback aptico e i grilletti adattivi.