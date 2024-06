Elden Ring Shadow of the Erdtree torna a mostrarsi in un trailer breve ma densissimo di ambientazioni

Si tratta di un filmato non troppo lungo, visto che parliamo di unicamente 50 secondi, ma che sarà certamente in grado di ammagliarci con la qualità artistica delle nuove aree di questo contenuto aggiuntivo.

Elden Ring Shadow of the Erdtree è uno dei giochi (espansione, tecnicamente, ma avete capito) più attesi di giugno e ogni piccolo dettaglio attira i fan del gioco di ruolo. Ora però PlayStation UK ha pubblicato un video che di dettagli ne ha veramente molti.

Il video di Elden Ring Shadow of the Erdtree

Il filmato condiviso tramite i social network mostra molteplici ambientazioni, tutte con lo stesso tipo di visuale: il nostro personaggio cammina al centro dello schermo con la visuale leggermente verso l'alto così da farci ammirare la qualità visiva del videogioco e la verticalità di molte aree.

Il tweet di PlayStation UK recita, in traduzione: "Solo 50 secondi di nuove location assolutamente mozzafiato in Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Guardate la VERTICALITÀ."

Ricordiamo che in Elden Ring è possibile esplorare usando Torrente, un destriero spirituale che è in grado di usare delle correzioni d'aria per eseguire salti altissimi o di cadere in modo sicuro da qualsiasi altezza. La verticalità quindi non è un limite, ma è anzi un modo per spingere il giocatore a trovare altri punti d'accesso in certe aree.

Sicuramente i fan non vedono l'ora di esplorare la nuova regione, che ricordiamo farà provare nuovamente "il senso di scoperta" originale, per il director.

Va però notato che fino al 77% dei giocatori non potrà accedere a Shadow of the Erdtree!