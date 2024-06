AMD Ryzen 9000 non avrà prestazioni gaming superiori alla serie Ryzen 7000 X3D, la conferma della team rosso

Da ogni nuova generazione di processori che si rispetti, ci si aspetta un miglioramento di prestazioni rispetto alla precedente. I nuovi AMD Ryzen 9000 porteranno in dote l'inedita architettura Zen 5 e, se dal punto di vista tecnologico le novità saranno tante, sul fronte delle prestazioni le cose potrebbero non cambiare molto, soprattutto nel segmento del gaming.

Nel corso di un'intervista concessa ai colleghi americani di Tom's Hardware, Donny Woligroski di AMD ha infatti dichiarato che gli utenti in possesso di una CPU Ryzen 7000 X3D possono dormire sonni tranquilli. Ecco tutti i dettagli.

Nuova architettura, stesse performance? Il confronto tra i nuovi processori AMD e Intel L'architettura Zen 5 di AMD dovrebbe portare in dote un aumento del 16% dell'IPC per i nuovi processori della serie Ryzen 9000 in arrivo. La casa rossa ha inoltre messo in mostra un vantaggio di +56% rispetto al Core i9-14900K di Intel, in particolare nelle applicazioni multi-thread, con un solido +23% sul fronte del gaming. Donny Woligroski, Senior Technical Marketing Manager di AMD, ha recentemente evidenziato alcuni grandi cambiamenti che accompagneranno le CPU Ryzen 9000 X3D con "3D V-Cache". Tuttavia il responsabile di AMD ha affermato che, sebbene le CPU Ryzen 9000 rappresentino un grande aggiornamento rispetto ai chip Ryzen 7000 X3D, i prossimi processori potrebbero non offrire prestazioni superiori rispetto all'attuale generazione. In particolare, Woligroski ha dichiarato che i più recenti "X3D saranno ancora i re della collina" nel segmento gaming, anche se solo con un piccolo vantaggio.

Insomma, sebbene generalmente più veloci, i nuovi AMD Ryzen 9000 non porteranno grandi vantaggi lato gaming e, anzi, potrebbero addirittura essere leggermente meno veloci della serie 7000 X3D.