Deliver Us Home: lanciata la campagna Kickstarter per produrre il gioco e salvare la serie

Lo studio di sviluppo KeokeN Interactive ha lanciato la campagna di crowdfunding di Deliver Us Home, l'atteso terzo capitolo della serie Deliver Us. Purtroppo lo studio naviga in cattive acque e se non otterrà abbastanza fondi il progetto non sarà mai realizzato e la trilogia non sarà conclusa.

Deliver Us Home si presenta come un'esperienza sci-fi single player in cui si va alla ricerca di una nuova casa per l'umanità, ormai sull'orlo dell'estinzione. Dopo la presentazione del gioco con un teaser, avvenuta la scorsa settimana, ora è stata lanciata la campagna Kickstarter, che mira a raccogliere almeno 100.000 euro in trenta giorni per rifondare la studio, colpito da numerosi licenziamenti. Si concluderà l'11 luglio 2024.