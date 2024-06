Le vendite di Resident Evil Village hanno superato un importante traguardo

La classifica vede infatti in prima posizione il remake di Resident Evil 2 , seguito in seconda posizioen da Resident Evil 7 biohazard e poi appunto da Resident Evil Village. Quarto e quinto posto appartengono invece a Resident Evil 5 e Resident Evil 6, rispettivamente.

Pubblicato nel maggio del 2021 su PC, PlayStation e Xbox, per poi approdare anche su Nintendo Switch in versione cloud e su iOS, Resident Evil Village si pone al momento come il terzo episodio più venduto di sempre della saga.

Il fascino dell'orrore gotico

Accolto dalla stampa internazionale con ottimi voti, Resident Evil Village deve senza dubbio il proprio successo anche al suo orrore di derivazione gotica, che sostituisce ai classici zombie i mostri della tradizione europea fra vampiri, licantropi, creature marine e inquietanti streghe.

Dal punto di vista narrativo il gioco si pone come un sequel di Resident Evil 7 biohazard e ci mette nuovamente nei panni di Ethan Winters, stavolta alle prese con la scomparsa di sua figlia Rose tra le foreste e i villaggi di una regione europea che sembra non aver mai perso di vista le peggiori tradizioni.

Caratterizzato anche stavolta da una visuale in prima persona, novità ormai consolidata per la serie Capcom, Resident Evil Village ci conduce in un viaggio inquietante, alle prese con i misteri di un luogo dominato da quattro oscuri signori che però si riveleranno man mano per quello che sono realmente.