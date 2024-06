Due giochi in omaggio con l'acquisto di Radeon RX 7800 XT e 7700 XT, il nuovo bundle di AMD

Le schede grafiche AMD Radeon RX 7800 XT e 7700 XT sono state lanciate all'inizio dell'anno e portano in dote tutte le più recenti tecnologie del team rosso, come FSR 3, oltre ad un buon rapporto prezzo/prestazioni. Scopriamo insieme tutti i dettagli del nuovo bundle targato AMD.

AMD ha annunciato una nuova iniziativa per i giocatori che vogliono acquistare le schede grafiche Radeon RX 7800 XT e 7700 XT: con l'acquisto di una delle due GPU si potranno infatti scegliere due giochi in omaggio tra una lista di titoli.

Radeon RX 7800 XT e 7700 XT con due giochi a scelta

Starfield è uno dei giochi in bundle con l'acquisto di AMD Radeon RX 7800 XT e 7700 XT

Fino al prossimo 20 luglio, i giocatori che acquisteranno le GPU AMD Radeon RX 7800 XT e 7700 XT riceveranno due giochi in omaggio da scegliere in una selezione che comprende alcuni dei titoli AAA più interessanti degli ultimi mesi.

La lista dei giochi selezionati da AMD include:

Avatar: Frontiers of Pandora

Starfield

Lies of P

Company of Heroes 3

Di seguito il comunicato ufficiale: "Per i gamer che desiderano migliorare il proprio setup e immergersi in ore di gioco su nuovi titoli, AMD ha in serbo una sorpresa. A partire da oggi e fino al 20 luglio, è infatti possibile scegliere due giochi in omaggio con l'acquisto di una scheda grafica AMD Radeon RX 7800 XT o Radeon RX 7700 XT presso un rivenditore autorizzato".

Potete trovare ulteriori informazioni e tutti i dettagli dell'iniziativa sulle pagine di AMD.