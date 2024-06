Star Wars Outlaws, Assassin's Creed Shadows e poco altro: è questa la nuova realtà di Ubisoft?

Pochi ma buoni: è questa la nuova strategia di Ubisoft, che dopo alcune cocenti delusioni ha deciso di cancellare i progetti che davano meno garanzie in favore di una ristretta selezione di produzioni di grande spessore, in questo caso specifico Star Wars Outlaws e Assassin's Creed Shadows. Sono appunto questi due titoli ad aver monopolizzato l'Ubisoft Forward trasmesso ieri sera; e sebbene fosse già chiaro che Kay Vess, il piccolo Nix, il samurai Yasuke e la shinobi Naoe sarebbero stati i protagonisti assoluti dell'evento, quando Yves Guillemot è salito sul palco per i saluti finali senza uno straccio di "one more thing" è sopraggiunta un po' di tristezza.

Forward, ma relativamente L'elenco dei giochi presentati durante l'Ubisoft Forward parla chiaro: al di là dei già citati Star Wars Outlaws e Assassin's Creed Shadows si è visto ben poco, principalmente aggiornamenti di titoli già pubblicati: XDefiant, Skull and Bones, Prince of Persia: The Lost Crown, The Rogue Prince of Persia, Avatar: Frontiers of Pandora e The Crew Motorfest. Sono stati soltanto due i nuovi annunci: uno è quello di Anno 117: Pax Romana, senza dubbio entusiasmante ma solo per una ristretta cerchia di appassionati; l'altro, brevissimo, ha invece riproposto quel remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo di cui si era persa ogni notizia, e che a quanto pare arriverà nel 2026.

Far Cry 7 alla Gamescom? Si parlava di un annuncio vicino per Far Cry 7, ma non avendo visto il gioco all'Ubisoft Forward possiamo solo immaginare che verrà presentato alla Gamescom di agosto, mentre per il lancio ipotizziamo febbraio o marzo del prossimo anno: un periodo per il momento sguarnito, ma che andrebbe a contribuire ai risultati dell'attuale anno fiscale di Ubisoft. Dani Rojas in un artwork di Far Cry 6 Ci sono sicuramente altri progetti in cantiere, ad esempio siamo curiosi di scoprire cosa tirerà fuori dal cilindro il team di Mario + Rabbids, ma per il momento il nuovo approccio di Ubisoft si fa sentire e viene spontaneo chiedersi se a questo punto abbia ancora senso per la casa francese organizzare un'intera conferenza anziché appoggiarsi agli showcase di Sony, Microsoft e Nintendo. Voi che ne pensate? Parliamone.

