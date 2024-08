Il remake di Silent Hill 2 si prepara al lancio, Bloober Team visita Konami

"Sta succedendo! Partono i preparativi per il lancio di Silent Hill 2 !", ha scritto Lenart in un post sui social. "Questa settimana saremo entusiasti di visitare gli uffici di Konami a Tokyo per incontrare i loro team e stabilire gli ultimi piani prima della pubblicazione."

Un progetto troppo ambizioso?

Di recente Bloober Team ha chiesto di avere una possibilità con Silent Hill 2, il che restituisce un'idea piuttosto chiara della situazione. Il remake è infatti stato bersagliato dalle critiche ai tempi del reveal del gameplay e anche successivamente, vedi le polemiche legate al nuovo aspetto di Angela.

Stando così le cose, è chiaro che il prodotto finale dovrà essere davvero convincente per poter spazzare via i dubbi che hanno circondato finora il progetto, inevitabilmente complesso per uno studio che finora non ha dovuto affrontare situazioni simili.