Monster Hunter Wilds sarà giocabile alla Gamescom 2024, vediamo la line-up di Capcom

Come sappiamo, Monster Hunter Wilds farà il proprio debutto nel corso del 2025 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, e chissà, magari il palcoscenico della Gamescom sarà quello giusto per annunciare un periodo di lancio più preciso : staremo a vedere.

Capcom ha annunciato la sua line-up per la Gamescom 2024 , rivelando che Monster Hunter Wilds sarà giocabile sullo showfloor dell'evento grazie a ben sessanta postazioni installate per consentire ai visitatori di provare il nuovo capitolo della serie.

Le novità di Street Fighter 6 e gli altri giochi

Come annunciato alcuni giorni fa, Terry Bogard di Fatal Fury entrerà nel roster di Street Fighter 6 e allo stand Capcom alla Gamescom sarà appunto possibile provare in anteprima il personaggio e il suo devastante repertorio di mosse prima del debutto previsto per l'autunno.

Terry Bogard in Street Fighter 6

Sempre allo stand Capcom si potrà provare anche Ace Attorney Investigations Collection, che uscirà il prossimo 6 settembre e offrirà agli utenti una raccolta che include i due classici della serie investigativa.

Faranno parte infine della line-up il recente e brillante Kunitsu-Gami: Path of the Goddess e Monster Hunter Now!, che per l'occasione ospiterà il team di Niantic in un'area dedicata per celebrare il primo anniversario del gioco.

I visitatori della Gamescom potranno provare un'epica funzionalità della telecamera AR a tema Monster Hunter Now! e partecipare a una missione speciale sulla piattaforma EPIX della Gamescom per avere la possibilità di vincere fantastici premi.

Non mancheranno inoltre i live streaming Capcom, che verranno trasmessi per tutta la durata della fiera di Colonia.