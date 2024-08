PS5 vende meno di PS4 in periodi confrontabili, ma di pochissimo

I dati dell'ultimo resoconto finanziario di Sony mostrano che le vendite di PS5 continuano a essere in linea con quelle di PS4 , facendo un confronto per periodi comparabili, quindi in lassi di tempo simili. Come mostra il grafico sottostante, nel suo quindicesimo trimestre PS5 ha venduto complessivamente 61,7 milioni di unità, lì dove PS4 ne aveva vendute 63,5.

Vanno di pari passo

La console di ultima generazione è sempre sotto a quella della generazione passata, ma con un distacco davvero risicato, che ammonta a meno di 2 milioni di unità. Insomma, possiamo parlare di vendite quasi allineate, al netto di alcune considerazioni che vanno fatte per chiarire meglio il quadro, che potrebbe addirittura essere favorevole a PS5.

Il grafico che mostra l'andamento delle vendite delle due console

Per inciso, PS4 fu lanciata il 15 novembre 2013 in America e il 29 novembre in Europa, con PS4 Pro che fu lanciata il 10 novembre del 2016. PS5 è stata lanciata il 19 novembre 2020, senza che ancora abbia ricevuto un modello Pro (di cui comunque si vocifera parecchio).

Inoltre, PlayStation 4 costava di base 399 euro, con il prezzo che fu tagliato nel corso degli anni diventando più vantaggioso (la fascia di prezzo di 399 euro fu occupata da PS4 Pro), mentre PlayStation 5 non ha subito tagli di prezzo e, anzi, ha visto un aumento di 50 euro. Insomma, le condizioni attuali sono decisamente più avverse per PS5, anche in virtù di un minor numero di esclusive first party rispetto a PS4. Nonostante ciò le vendite si sono mantenute sullo stesso livello, segno del forte attaccamento al marchio da parte dei videogiocatori.