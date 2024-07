Un trailer di Street Fighter 6 presenta Terry Bogard da Fatal Fury e conferma il periodo di uscita del DLC

In occasione dell'EVO 2024, Capcom ha presentato un trailer di Street Fighter 6 interamente dedicato a Terry Bogard, il primo personaggio in arrivo tramite dei DLC crossover con Fatal Fury e The King of Fighters.

Il filmato pur non offrendo delle sequenze di gameplay vere e proprie, quantomeno ci offre un assaggio di come apparirà questo personaggio nel gioco, in una variante fedele sia allo stile originale di Fatal Fury che in linea con quello moderno di Street Fighter 6. Al termine del trailer viene confermato inoltre il periodo di uscita del DLC di questo personaggio, in programma per l'autunno di quest'anno.