The Gap annunciato con un trailer alla Gamescom 2022

In occasione del Future Game Show della Gamescom 2022 è stato annunciato con un trailer The Gap, adventure narrativo 3D di Label This che sembra puntare tutto sulla trama e sull'atmosfera, in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X e S.

Il trailer comincia con una carrellata in un corridoio, quindi mostra un personaggio che si risveglia per poi presentare un montaggio di dettagli. Da qui inizia una parte in cui realtà e finzione si fondono. Leggiamo qualche dettaglio ufficiale sul gioco:

Un'immagine di The Gap

The Gap racconta la difficile storia di un uomo in cerca di una cura per la malattia che ha colpito la sua famiglia, scavando sempre più a fondo nella propria psiche ed esplorando i ricordi che più gli stanno a cuore. Joshua Hayes è un neuroscienziato la cui famiglia è stata colpita da una rara malattia genetica che divora lentamente i ricordi, annullando l'integrità mentale e la personalità di coloro che ne sono affetti. Le difficoltà della famiglia vengono mostrate attraverso la lente dei ricordi, tanto dei momenti migliori quanto di quelli peggiori.

Joshua fa parte di un programma sperimentale per la cura della malattia condotto da Neuraxis, colosso della biotecnologia, ma si ritrova invischiato in un intrigo aziendale. Mentre esplora spazi grezzi e minimalisti, si imbatte in oggetti che fungono da porte d'accesso al suo passato.

Nella speranza di riuscire a districare la rete di ricordi, dovrà trovare risposta a un quesito angosciante: può davvero fidarsi di sé stesso?

La Gamescom 2022 ha segnato il ritorno della fiera videoludica di Colonia, con anche quello degli eventi collegati, come questo, che sono ormai la principale fonte di annunci per i videogiochi.