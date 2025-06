Un trailer panoramico di Digimon Story: Time Stranger spiega le meccaniche di gioco

Chi ha già giocato agli ultimi due capitoli della serie Story, Cyber Sleuth e Hacker's Memory, ritroverà alcune meccaniche familiari. Anche in Time Stranger, sarà possibile aggiungere nuovi alleati alla squadra scansionando gli avversari in battaglia. Raggiunto un tasso di scansione di almeno il 100%, potremo convertire i dati in un nuovo Digimon .

Digievoluzioni e Digifarm

Sarà possibile potenziare e personalizzare i nostri Digimon assegnando loro abilità e equipaggiamenti tramite appositi slot, il cui numero è comunque limitato. Naturalmente, potremo far digievolvere i nostri alleati: ogni Digimon può trasformarsi in creature diverse a seconda di condizioni specifiche, come il raggiungimento di determinati valori nelle statistiche. Queste, a loro volta, crescono in maniera differente in base alla personalità del Digimon e al modo in cui interagiamo con lui.

Torna anche la Digifarm, lo spazio virtuale personalizzabile dove potremo stazionare i Digimon collezionati per allenarli e migliorare le loro statistiche. In questo episodio, sarà inoltre possibile sbloccare una serie di abilità per il protagonista, con effetti specifici per determinate tipologie di Digimon.

I combattimenti si basano su un sistema a turni classico. Ogni Digimon possiede un Attributo e un Elemento, elementi cruciali per la strategia. Ad esempio, i Digimon di tipo Vaccino sono efficaci contro quelli Virus, ma deboli contro i Data. Allo stesso modo, una mossa di elemento Acqua sarà particolarmente efficace contro un avversario di tipo Fuoco.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Digimon Story: Time Stranger sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 3 ottobre. Recentemente sono stati svelati i requisiti di sistema della versione PC.