Fortnite Capitolo 2 Stagione 2: teaser in tutto il mondo, con numeri di telefono da chiamare

Il reparto marketing e pubblicitario di Epic Games è semplicemente geniale, e se non ve ne siete ancora convinti state a guardare a cosa diamine hanno pensato gli sviluppatori, nell'anticipare l'arrivo della Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2.

Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 sta per cominciare: la data di lancio prevista è il prossimo 20 febbraio 2020. Di teaser trailer, per il momento, neanche l'ombra: ma Epic Games ha diffuso alcuni brevi filmati e manifesti in tutto il mondo. Sono arrivate in queste ore segnalazioni da Brasile, Giappone e Francia, ma probabilmente i paesi coinvolti sono molti di più. Fondamentalmente, sono andati in onda sui maxi schermi dei brevi filmati con la scritta gigante "Fortnite"... e con numeri di telefono misteriosi.

Il bello è che i passanti potevano effettivamente chiamare questi numeri di telefono, dove una voce registrata rispondeva recitando un messaggio preimpostato: "Sì signore, gli agenti sono stati chiamati". Tutto questo dovrebbe riguardare il tema e gli eventi della nuova stagione di Fortnite Capitolo 2, per ora avvolti nel mistero: vi racconteremo di più non appena emergeranno maggiori dettagli.

In the past few hours, several teasers for Season 2 have been found worldwide! Some of them even have a phone number attached. 🔥



A voice will tell you this when you call it:



- "Yes sir"

- "The agents were called"

- "Card to access the safe purchased"pic.twitter.com/0mK5vnUVTI