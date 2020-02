Vodafone Eleven Sports: Samsung Galaxy A90 5G in palio con il nuovo concorso

In queste ore l'operatore storico italiano Vodafone ha annunciato una nuova partnership con la piattaforma di streaming sportivo Eleven Sports: ne è nato un concorso a premi noto come Vodafone Eleven Sports, i cui premi in palio sono davvero molto interessanti. Vediamo tutti i dettagli del caso, in questo rapido articolo.

Vodafone Eleven Sports ha messo in palio, nel suo concorso a premi, un Samsung Galaxy A90 5G e anche due biglietti per assistere ad una partita della Serie C (campionato calcistico italiano). Il concorso si terrà da ora fino al 30 giugno 2020, con assegnazione di premi tramite estrazioni periodiche. Per partecipare doverete essere clienti Vodafone Italia in possesso di una SIM Vodafone ricaricabile.

L'abbonamento di Eleven Sports, lo ricordiamo per inciso, ha un prezzo mensile di 4,99 euro, e con una settimana gratuita permette di guardare tute le partite della Serie C di calcio, oltre alla Supercoppa Serie C e quelle di Volley Superlega. Ricordiamo inoltre che "Non possono prendere parte al concorso gli intestatari, o reali utilizzatori, di SIM Vodafone che siano state attivate per servizi di telefonia mobile ad uso professionale o aziendale e per servizi dati".