Nioh 2, la demo Last Chance presentata con un teaser trailer da Koei Tecmo

Nioh 2 sarà protagonista di una nuova demo, intitolata non a caso Last Chance, che Koei Tecmo ha voluto presentare in video con un teaser trailer.



Disponibile su PlayStation Store da domani 28 febbraio al 1 marzo, la demo consentirà di sperimentare più a fondo la personalizzazione del protagonista, l'uso degli Yokai e la nuova arma Switchglaive, ovverosia tre delle novità introdotte da Nioh 2.



La versione di prova include tre missioni ambientate sul monte Tenno, perfette per mettere alla prova le nostre capacità in attesa del lancio del gioco, che anche stavolta sarà caratterizzato da un livello di sfida non banale.



Purtroppo non sarà possibile trasferire i progressi fatti nella demo all'interno della versione completa del titolo, ma si potrà conservare l'aspetto del personaggio.



Nioh 2 sarà disponibile a partire dal 13 marzo, solo su PlayStation 4.