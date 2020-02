FIFA 20 TOTW, Lewandowski, Aubemayang e Kolarov nella squadra della settimana di FUT

EA ha annunciato il FIFA 20 TOTW per la settimana 24, ovvero la nuova squadra della settimana di FIFA FUT, che in questo caso comprende diversi volti noti e anche qualcuno proveniente dalla Serie A italiana, come potete vedere qui sotto.



La selezione di giocatori inserita nel TOTW di FIFA 20 è effettuata in base alle prestazioni registrate nel corso delle varie giornate appena trascorse dei campionati di calcio in tutto il mondo, dunque non stupisce vedere al suo interno Robert Lewandowski del Bayern, Pierre-Emerick Aubameyang dell'Arsenal, Bruno Fernandes del Manchester United e anche un giocatore che conosciamo più da vicino, Aleksandr Kolarov della Roma, viste le loro performance recenti.



L'unica altra presenza dalla Serie A è Adam Marusic della Lazio, posizionato all'interno dell'elenco dei giocatori in panchina. Vediamo dunque come si compone la squadra della settimana 24 per FIFA 20 FUT.



FIFA 20 TOTW 24 titolari:

GK: Aitor (Levante) - 84

LB: Nacho Monreal (Real Sociedad) - 84

LB: Aleksandr Kolarov (AS Roma) - 87

CB: Nicolas Pallois (FC Nantes) - 84

CB: Dan-Axel Zagadou (Borussia Dortmund) - 82

CM: Koke (Atletico Madrid) - 86

CM: Fernando (Sevilla) - 84

CAM: Bruno Fernandes (Manchester United) - 88

LM: Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) - 89

ST: Robert Lewandowski (Bayern Munich) - 93