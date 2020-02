Shadow Arena beta PC: 100 chiavi in regalo su Multiplayer.it

Shadow Arena sta per arrivare in beta su PC. Su Multiplayer.it potrete trovare ben 100 chiavi in regalo per poter testare questo interessante fantasy arena fighter sviluppato dallo stesso team di Black Desert.



Shadow Arena mette 40 giocatori gli uni contro gli altri in un unico campo di battaglia. Solo il più forte sopravviverà. Creato dagli sviluppatori di Black Desert, Shadow Arena mescola degli elementi di un MOBA con quelli dei battle royale e dei MMO. Il loro obiettivo è quello di creare qualcosa di unico.



Nel caso in cui voleste provare questo "fantasy arena fighter" prima del tempo, su Multiplayer.it potrete trovare 100 chiavi per accedere alla beta che si terrà dal 27 febbraio 2020 fino all'8 marzo 2020. Durante questo periodo tutti i giocatori potranno collegarsi ai server di gioco dalle 14 a mezzanotte.



Shadow Arena avrà due modalità di gioco: solo e team. Nella prima l'abilità di ogni singolo guerriero prevarrà. Nella seconda sarà l'affiatamento della squadra ad avere la meglio. Si potrà scegliere tra 8 personaggi differente e si potrà sperimentare questo unico mix tra PvP e PvE.



Nel caso in cui siate interessati, basterà andare a questo indirizzo per riscattare una della chiavi riscattabili su Steam.



Ecco i requisiti per accedere alla beta:



MINIMO:

OS: Windows 7/8/10 64-bit

Processor: Intel Core i3 / AMD Ryzen 3

Memory: 4 GB RAM

Graphics: NVIDIA GeForce GT 440 / AMD Radeon 5450 / Intel HD Graphics 4000(Ivy Bridge)

DirectX: Version 11

Network: Broadband Internet connection

Storage: 10 GB available space

Additional Notes: Screen Resolution: 1280x720