Call of Duty: Modern Warfare, una modalità è stata rimossa: elargiva troppi punti

Una modalità di Call of Duty: Modern Warfare è stata rimossa: Infinity Ward si è resa conto che elargiva troppi punti XP, e così l'ha tolta dalla playlist in attesa di un aggiornamento che sistemi tutto.



La modalità in questione è Mega Infezione: una variante di Infetto ambientata nelle ampie mappe di Ground War, il che rendeva l'azione ancora più entusiasmante e sfaccettata per i giocatori di Call of Duty: Modern Warfare.



"La playlist Mega Infezione stava elargendo troppi XP, dunque abbiamo rilasciato un aggiornamento per rimuovere la modalità mentre lavoriamo a una soluzione", hanno scritto gli sviluppatori di Infinity Ward su Twitter.



Nel frattempo si rincorrono le voci sulla modalità battle royale Warzone, che stando agli ultimi rumor potrebbe fare il proprio debutto il 3 marzo.



Call of Duty: Modern Warfare è attualmente disponibile nelle versioni PC, PlayStation 4 e Xbox One.





The Giant Infection playlist was giving out a little too much XP, so we just rolled out a playlist update to remove the mode while we work on a fix. — Infinity Ward (@InfinityWard) February 26, 2020