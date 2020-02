GameStop: nuovi sconti del volantone ufficiale di marzo 2020 tra PS4, Xbox One e Nintendo Switch

GameStop lancia una nutrita mandata di nuovi sconti con il volantone "Spring Break", che propone diverse promozioni riguardanti tutte le piattaforme principali sul mercato, ovvero PS4, Xbox One e Nintendo Switch, oltre a giochi e accessori su PC.



Gli sconti del nuovo volantone GameStop sono validi da oggi, 27 febbraio al 25 marzo 2020 e riguardano praticamente tutti i settori dei prodotti coperti dalla celebre catena di rivenditori.



Partendo da PS4, troviamo la versione PS4 Pro da 1TB con voucher Fortnite al prezzo di 309 euro e il bundle PS4 Pro da 1TB dedicato a Death Stranding a 379 euro, oltre al modello liscio con un gioco o accessorio o la versione con FIFA 20 a 339 euro. Per quanto riguarda la versione PS4 Slim, c'è il medesimo bundle con Fortnite a 269 euro e quello con The Last of Us Remastered, Horizon Zero Dawn e God of War a 319 euro.



Nintendo Switch si presenta in versione liscia a 299 euro, in bundle con Pokémon Let's Go a 369 euro e nel nuovo bundle con Animal Crossing: New Horizons a 379 euro. Quest'ultimo può essere acquistato a 49,98 euro nel caso si proceda alla prenotazione prima dell'uscita. Nintendo Switch Lite può essere acquistato a 199,98 euro.



La console Microsoft è presente in versione Xbox One X a 299,98 euro per quanto riguarda i bundle a scelta con Gears 5, Battlefield 5, The Division 2 o Metro Exodus, mentre Xbox One S con un gioco viene venduta a 229 euro. Promozione anche sui controller che partono da 49,98 euro.



Per l'acquisto di ogni console è poi valida la promozione sulla permuta: si possono scalare 200 euro riportando PS4 Pro, Nintendo Switch o Xbox One X, 120 euro riportando PS4 standard e 50 euro riportando Xbox One S.



Oltre agli sconti sull'hardware da gioco ci sono poi numerosi sconti e promozioni sui giochi, gli accessori e i gadget, per cui vi rimandiamo alla consultazione del volantone ufficiale di GameStop per avere la visione completa delle offerte.



Questa notizia non è una pubblicità, ma un contenuto editoriale per la segnalazione di offerte che riteniamo possano essere di interesse per i lettori. Multiplayer.it non ha ricevuto alcun compenso per la pubblicazione di questo articolo.